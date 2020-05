Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli osserva Victor Osimhen per l’attacco

in

Il Napoli continua a sondare i nomi degli attaccanti per la prossima stagione. Un nuovo profilo adocchiato da Cristiano Giuntoli è quello di Victor Osimhen del Lille, considerato tra i migliori Under 21 in Europa. Il giovane calciatore vanta già una valutazione di circa 50 milioni di Euro e il suo contratto scadrà solo nel 2024. Si parla di un giocatore fisico già corteggiato da diversi club e il Napoli ci sta facendo più di un pensierino. Arkadiusz Milik dovrebbe partire e gli azzurri necessitano di puntellare il reparto offensivo.

Tifoso del Chelsea da ragazzino grazie al suo idolo Didier Drogba) c’è un curioso aneddoto che lo caratterizza: nel 2008, dopo il rigore sbagliato da John Terry nella finale di Champions League, uscì distrattamente dal locale dove stava guardando la finale e andò a sbattere contro una porta. Di seguito fu portato in ospedale per medicare una ferita al sopracciglio. Ne ha parlato la redazione di Sportitalia.