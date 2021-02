Napoli, senti Leonardo Bonucci: “Ho avuto la fortuna di avere Gennaro Gattuso al Milan, è un grande allenatore”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport parlando anche del prossimo match di campionato, quello di sabato contro il Napoli di Gennaro Gattuso. “Ho avuto la fortuna di avere Gattuso al Milan, è un grande allenatore e ha uno staff fatto di uomini veri. Auguro a loro sempre il meglio. La partita di Supercoppa deve essere archiviata, abbiamo vinto ma ci aspetta un’altra gara e non credo alla loro crisi. Dobbiamo concentrarci sull’obiettivo, ovvero portare a casa i tre punti e proseguire la nostra rincorsa”.

“Loro rispetto alla Supercoppa cambieranno qualcosa, rientrerà Osimhen e quindi attaccheranno molto di più la profondità rispetto a quanto fatto con Petagna in Supercoppa. Noi abbiamo l’obbligo di andare a Napoli e portare a casa questi tre punti”, ha spiegato il difensore bianconero, che probabilmente rimarrà fuori dal match a causa di un affaticamento muscolare.

