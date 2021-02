GAZZETTA – Napoli, 152 milioni spesi inutilmente sul mercato

La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina odierna titolando sul portiere del Milan che chiede 10 milioni: “Carissimo Gigio”. Il procuratore Raiola vuole che Gianluigi Donnarumma sia tra i giocatori più pagati al mondo e punta a un rinnovo al massimo per 2 anni. I rossoneri invece sono fermi a 7,5 netti a stagione fino al 2026. “Il periodo difficile di Romelu”: crioterapia e sedute speciali su equilibrio e reattività per Romelu Lukaku. L’Inter vuole averlo di nuovo in forma nello sprint scudetto.

“La svolta tattica dei bianconeri”: il gioco di Andrea Pirlo alla Juventus ricalca quello di Massimiliano Allegri, esalta le qualità di difensori bravi in marcatura e attaccanti forti nelle ripartenze. Spazio anche ai flop di mercato del Napoli. “I 152 milioni spesi tra gennaio e agosto 2020 sono sembrati noccioline rispetto alle prestazioni di coloro che sarebbero dovuti essere i rinforzi «necessari per essere competitivi». Gli ultimi risultati hanno evidenziato, invece, la fragilità di Rrahmani, di Bakayoko, di Lobotka, dello stesso Osimhen, anche se all’attaccante bisogna riconoscere l’attenuante dell’infortunio”.