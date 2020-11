Napoli, senti José Luis Chilavert: “Diego Armando Maradona non ha vinto nemmeno l’1% di quello che ha vinto Lionel Messi”

L’ex portiere José Luis Chilavert ha parlato così a tyC Sport dell’eterno dualismo tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona. “Messi è un genio, è di un altro pianeta. Il resto di noi sta sulla terra, questa è la verità. Quando suo padre è andato a bussare alle porte del Newell’s, al River tutti gli hanno voltato le spalle. Poi il Barcellona ha scommesso e Messi è cresciuto. La famiglia e Messi hanno fatto un grande sacrificio. Lionel è un grande leader”.

“Diego Armando Maradona non ha vinto nemmeno l’1% di quello che ha vinto Messi. Per non parlare dei Palloni D’Oro. Messi ha giocato con Xavi, Iniesta, calciatori fortissimi. Messi è un genio e lui è al di sopra degli altri, sotto alcuni aspetti la nostra società è molto ingiusta. In molti sono convinti che la leadership voglia dire gridare, insultare, ma ci sono molti che tacciono, che parlano negli spogliatoi e in allenamento, questo per me significa essere un leader”.