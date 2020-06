Napoli, senti Gigi Pavarese: “Corrado Ferlaino più bravo di Aurelio De Laurentiis”

L’ex ds del Napoli Gigi Pavarese ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso della puntata odierna di Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Chi è stato il presidente più bravo tra Aurelio De Laurentiis e Corrado Ferlaino? L’affetto nei confronti dell’Ingegnere mi fa scegliere lui: dico Ferlaino dieci volte. Da pochi giorni ha compiuto 89 anni. Personalmente, lo considero una delle poche persone che clonerei, è stato sempre un uomo con la vista lunga, avanti molti anni rispetto agli altri”.

“Avesse avuto la possibilità di gestire proventi pubblicitari e diritti televisivi come avviene oggi nel calcio, avrebbe fatto ancora meglio. Gli ho sempre rimproverato una sola cosa: non aver aperto una scuola per presidenti, ne avrebbero giovato tutti. A De Laurentiis dobbiamo un grazie, ma gli manca qualche successo. Su tutti uno scudetto, che per me è stato però vinto da Maurizio Sarri: solo alcuni eventi strani hanno fatto sì che non potessimo fregiarci del Tricolore sul petto. Giraudo e Galliani misero in atto le idee di Ferlaino, per questo l’Ingegnere resta tra i più grandi di sempre, non solo nel calcio italiano”.