Napoli, Enrico Fedele torna su Mauro Icardi: “Non dico fesserie”

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso della puntata odierna di Marte Sport Live, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Tempo fa dissi che Mauro Icardi e Wanda Nara stavano facendo ristrutturare una casa a Posillipo e l’argentino sarebbe venuto a Napoli? Io non dico fesserie. All’epoca, come ho più volte ribadito, mi hanno riferito una cosa e l’ho riportata”.

“Un primario ospedaliero molto noto, di grande fama, seppe una cosa del genere da un suo cliente. Questa cosa fu ripresa anche da un giornalista del quotidiano La Repubblica il giorno dopo, non solo da me. Non mi interessa entrare nel merito. Con me non dovete fare gli strilloni, dobbiamo dire le cose serie. Io non faccio giornalismo e non cerco la notizia, parlo solo dal punto di vista tecnico. Se mi riferiscono una cosa, io la dico; ma sono responsabile solo del mio pensiero”.