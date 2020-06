Calciomercato Napoli, 80 milioni non bastano per Kalidou Koulibaly

La cessione di Kalidou Koulibaly sembra sempre dietro l’angolo. Anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è consapevole del fatto che non sarà facile trattenere il difensore senegalese, specie senza Champions. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nello spazio riservato al calciomercato, l’ex Genk potrebbe dire addio al Napoli già quest’estate, per provare una nuova avventura e confermarsi ad alti livelli.

Il Manchester United insiste per il difensore da tempo è pronto a rifarsi sotto , ma l’offerta di ottanta milioni di Euro complessiva presentata dal sodalizio inglese, al momento, è ritenuta non soddisfacente dal Napoli. Da Castel Volturno considerano addirittura molto bassa questa proposta. Servirà almeno un centinaio di milioni per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere il gioiello della difesa. La sua valutazione, per la società, non è cambiata nemmeno dopo l’emergenza del Coronavirus. Nonostante una stagione poco convincente, Kalidou Koulibaly resta uno dei difensori più cari del mondo.