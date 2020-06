Napoli, senti Enrico Fedele: “Allan e Dries Mertens andavano cacciati!”

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Allan e Dries Mertens dovevano andare via perché, con il loro comportamento, hanno offeso il nome di Napoli e del Napoli. Non c’è giocatore che tenga: nessun calciatore può agire in quel modo e sperare di restare nella mia squadra”.

Enrico Fedele non le manda a dire. “Forse sbaglio io, ma la vedo in questo modo: i due, dovevano essere cacciati. Allan si è scagliato contro un alto dirigente della società con degli improperi e Mertens disse ‘Me ne vado’, quando ci fu l’ammutinamento, non aspettò e andò davvero via. Io avrei cacciato prima Carlo Ancelotti, che lo fece apposta, quello che accadde in quel periodo, per farsi cacciare. Io la penso così, ma evidentemente il mondo è cambiato in peggio“, ha aggiunto l’ex manager dei fratelli Cannavaro.