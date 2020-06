Calciomercato Napoli, parla Massimo Ugolini: “Non mi risulta che José Callejon abbia scelto già un’altra squadra”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha parlato degli azzurri ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Contro il Verona sapevamo tutti che non sarebbe stata una partita decisiva in ottica Champions, ma resta comunque un match molto importante. Oggi è difficile pensare al quarto posto, sono nove punti di distacco dall’Atalanta ed è dura pensare di insidiarli. Il Napoli ha tenuto alta la tensione dopo la Coppa italia. Questo finale di stagione deve servire da preparazione e ricevere risposte positive facilita il lavoro del tecnico e della stessa società partenopea”.

“Milik? Il fatto che Arek sia integrato nel progetto e che dia risposte importanti è un aspetto positivo anche se il rinnovo contrattuale fatica ad arrivare. A quel punto il Napoli metterebbe il giocatore sul mercato, ma il ritorno sarà significativo dal punto di vista finanziario, visto il costo del suo cartellino. Situazione Callejon? Il Napoli deve pagare questi due mesi in più rispetto alla scadenza del 30 giugno, altrimenti non ci sono le condizioni per restare ancora in azzurro. Non mi risulta che Callejon abbia scelto già un’altra squadra”.