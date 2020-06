Napoli, senti Ciccio Graziani: “Ciro Immobile sarebbe il bomber ideale”

Ciccio Graziani, ex calciatore di Roma e Torino, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, nel corso di Radio Goal. “Immobile al Napoli? Beh, sarebbe bellissimo. Uno di quegli attaccanti che farebbe cose egregie in maglia azzurra, potrebbe esaltarsi e consacrarsi definitivamente. Sarebbe straordinario Immobile agli ordini di Gennaro Gattuso, un tridente spaziale con Mertens e Insigne. Ne vedremo delle belle qualora dovessero acquistarlo la prossima estate”.

“Milik molte volte ha fatto il sostituto di Mertens, e Petagna è un buon giocatore, ma devo dire, comunque, che una cosa è giocare nella Spal, un’altra nel Napoli, le pressioni tra le due piazze sono differenti, bisognerebbe vedere il suo adattamento in maglia partenopea. Per questo farei un grosso sacrificio in vista della prossima stagione, Ciro Immobile potrebbe essere veramente il bomber ideale per la squadra azzurra allenata da Gennaro Gattuso”, ha aggiunto il campione del mondo.