GAZZETTA – Mario Balotelli lascia il Brescia: si va in tribunale

“Inter-Lautaro patto d’addio” è il titolo principale dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “La punta argentina ha confidato ad Antonio Conte di essere attratto dal possibile trasferimento al Barca, ma al’allenatore ha garantito il massimo impegno fino a quando rimarrà a Milano”. Si parla anche di Mario Balotelli, la cui avventura al Brescia è finita dopo aver saltato troppi allenamenti. Il giocatore sarà svincolato, ma la vicenda finirà probabilmente in tribunale”

Spazio anche per la Juventus: “La partitella: Juve allo Stadium dopo 89 giorni con il tridente Douglas Costa, Dybala e Ronaldo”. Non mancano le polemiche sul famoso algoritmo per la classifica. “La Lega di A, scudetto e salvezza: con lo stop conta solo l’aritmetica. Votazione a larghissima maggioranza. Respinta la proposta dell’algoritmo: una media-punti per assegnare i posti nelle coppe europee”. Intanto, sono stati ufficializzate le cinque sostituzioni a partita, che dovranno avvenire comunque nell’arco di tre interruzioni, esattamente come prima.