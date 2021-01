Napoli, senti Antonio Corbo: “Faban Ruiz gioca in un ruolo nel quale servirebbe un cagnaccio”

in

Antonio Corbo, editorialista de “la Repubblica”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live. “Il messaggio di Gennaro Gattuso va contro la squadra. Dire che Napoli è come Roma sembra spregiativo a qualcuno, ma ovunque è così nel calcio. Per sua fortuna, del calcio si parla in tutte le città e tutti lo seguono. Il mister sostiene che i suoi giocatori si lascino influenzare dai social? Se è così, se davvero accade, allora parliamo di mezzi giocatori”.

“Il Napoli ha dei problemi tattici? Questa squadra è discontinua e, di conseguenza, non può ambire allo scudetto. La mediana si è un po’ stabilizzata con Tiémoué Bakayoko, che è un tronco, una quercia, ma non può bastare solo l’ivoriano a dare solidità. Faban Ruiz gioca in un ruolo nel quale servirebbe un cagnaccio. Lorenzo Insigne? Lo vedo un po’ stanco: alterna grandi giocate a momenti di calo”.