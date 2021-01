Calciomercato Napoli, Niccolò Ceccarini è sicuro: “Kevin Malcuit andrà via in prestito”

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “La Juventus è interessata a Milik, ma Aurelio De Laurentiis non ha cambiato idea. Il polacco ha una valutazione di 15 milioni di Euro. Penso che anche l’ex Ajax debba fare una scelta. Se vuole restare in scadenza oppure accetterà di andare via? Se non dovesse muoversi da Napoli andrebbe con ogni probabilità alla Juventus a giugno”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Kevin Malcuit andrà via in prestito. Questa è la volontà del Napoli. C’è da capire se sarà un trasferimento a titolo temporaneo oppure se chi ingaggerà il calciatore avrà la possibilità di riscattarlo. La Fiorentina ha palesato il proprio interesse per l’esterno. Ora però il club di Rocco Comisso sembra avere cambiato idea e sarebbe più propenso ad acquistare Conti. Nei prossimi giorni ne capiremo di più”, ha aggiunto.