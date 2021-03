Napoli, secondo Sky il futuro di Alex Meret e Kalidou Koulibaly è in bilico

Il Napoli potrebbe andare incontro ad una rivoluzione in vista della prossima stagione. C’è chi come Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj, in scadenza di contratto, andrà via quasi sicuramente. C’è anche chi, invece, potrebbe lasciare la formazione azzurra pur non avendo un accordo in scadenza, per ragioni differenti: Alex Meret e Kalidou Koulibaly sono in bilico, come riferisce Sky Sport.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il portiere vorrebbe avere maggiore spazio e se anche con l’addio di Gennaro Gattuso sarà considerato un secondo è molto possibile un suo addio in estate. Il rischio è quello di perdere la Nazionale. Il difensore senegalese, invece, è stato trattenuto perché non sono arrivate quelle offerte stellari tanto desiderate da Aurelio De Laurentiis. La valutazione è chiaramente calata e i 100 milioni di Euro sono un sogno, ma se dovesse arrivare la proposta giusta stavolta il giocatore saluterà davvero. Molto dipenderà dal nuovo allenatore: al momento non ci sono certezze sulla prossima guida tecnica del Napoli.