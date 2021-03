L’agente di Elseid Hysaj è sicuro: “Si sta esprimendo ai livelli che esprimeva quando c’era Maurizio Sarri”

Mario Giuffredi, procuratore di Elseid Hysaj, ha parlato del terzino in scadenza col Napoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Ho letto che Reja ha detto che Hysaj è in un momento di grande splendore e sono d’accordo. Ha grande serenità, nonostante la scadenza del contratto, perché ha la fiducia di Gattuso. Si sta esprimendo ai livelli che esprimeva quando c’era Sarri. Hysaj sta dimostrando che anche senza rinnovo di contratto non dà problemi, fa il suo lavoro. Viene pagato ed è riconoscente al club, perché non dovrebbe farlo? Ci sono tanti calciatori in scadenza, come Maksimovic e Donnarumma al Milan, non vedo perché non dovrebbero agire con professionalità”.

“Futuro? Se arriverà un allenatore con la difesa a quattro si sposerebbe bene con Elseid, ma dopo tanti anni e tanti momenti in cui ci siamo incontrati per il contratto senza trovare accordo è giusto che cambi aria e vada ad affrontare nuove esperienze”.