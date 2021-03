CDS – Napoli, la valutazione di Hirving Lozano aumenta

Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la gara di qualificazione a Qatar 2022 dell’Italia, stasera in campo contro l’Irlanda del Nord: “Riscatto Mondiale. Contro l’Irlanda del Nord via alle qualificazioni”. Si rincorre il Mondiale dopo il fallimento con la Svezia del 2017. A centro spazio ancora alle gare delle Nazionali con i risultati di ieri: “Lukaku e Vlahovic a segno, CR7 flop. Francia, solo pari. Crolla l’Olanda”. Titolo alto per il mercato il casa Juve: “Dybala è sul mercato”.

Elogio del giornale a Hirving Lozano, autore di una grande stagione col Napoli fino a questo momento. Il quotidiano sottolinea i suoi numeri: 13 gol, di cui 9 in campionato, e fa sapere che, nonostante oggi sia tornato a valere sui 45 milioni, per Aurelio De Laurentiis la sua valutazione è, invece, superiore ai 50. C’è l’ambizione di fargli toccare livelli sempre più alti con gol e prestazioni da Champions League. Il messicano è oggi un top player.