Napoli-Sassuolo in tv: orario diretta partita e dove vederla

Il campionato di Serie A 2020-2021 vedrà il Napoli protagonista in casa contro il Sassuolo nella sesta giornata, domenica 1° novembre alle 18:00. La diretta televisiva dell’incontro sarà in esclusiva su Sky. Bisognerà collegarsi al canale tv o all’app per guardare la gara in streaming.

Il match tra Napoli e Sassuolo sarà trasmesso precisamente su Sky Sport, canale numero 253 del satellite o numero 484 del digitale terrestre. La partita sarà visibile anche in streaming per gli abbonati attraverso i servizi SkyGo e Now TV. Sarà sufficiente collegarsi a Sky Go, se in possesso di un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su NOW TV. Il Napoli ha cominciato bene la stagione e cerca la qualificazione alla prossima Champions League, se non qualcosa di più. Stavolta Gennaro Gattuso guida la squadra sin dall’inizio del campionato e non ci saranno scuse per eventuali tonfi, anche perché bisogna riscattare il 3-0 a tavolino imposto contro la Juventus.