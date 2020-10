Napoli, Enrico Fedele consiglia: “Lorenzo Insigne stia calmo. Non può rischiare una ricaduta”

L’ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Radio Marte, analizzando i temi più caldi che riguardano gli azzurri di questi tempi. “Sembra Lorenzo Insigne voglia assolutamente giocare quanto prima dopo l’infortunio rimediato con la Real Sociedad in Europa League? Io gli do un consiglio: stia calmo. Non può rischiare una ricaduta. Rischierebbe tantissimo. Bisogna fare le cose con estrema cautela”.

“Io dico a Lorenzo Insigne di aspettare. Potrebbe tornare magari dopo la sosta del campionato. Avrebbe la possibilità di recuperare al meglio la propria condizione. Se Gennaro Gattuso rinnoverà il contratto col Napoli? Questa domanda non ha nemmeno ragion di esistere. Il mister ha già trovato una intesa con Aurelio De Laurentiis. Due anni di contratto, con una opzione per la terza stagione: è tutto fatto. Queste sono le notizie in mio possesso”, ha aggiunto l’ex dirigente del Parma.