Napoli-Sassuolo, Gennaro Gattuso contro Roberto De Zerbi dopo la lite del 2016

La sfida tra Napoli e Sassuolo rappresenterà anche un coacervo di ricordi per i tifosi azzurri e non solo. A Foggia, nel giugno del 2016, Gennaro Gattuso e l’ex Roberto De Zerbi quasi facevano a cazzotti, oggi sono due tecnici emergenti fra i più apprezzati e la stima reciproca nel tempo è aumentata, mettendo da parte quell’episodio in cui si giocavano la Serie B, come riporta La Gazzetta dello Sport presentando il match di questa sera.

Entrambi gli allenatori non hanno molto molto da chiedere alle ultime giornate di campionato, ma hanno cercato di stimolare al massimo i propri giocatori. “Ringhio” vuole sfruttare la partita per provare la squadra in vista della Champions. “Il Sassuolo è la squadra italiana che come filosofia di gioco più somiglia al Barcellona, per cui per noi è un test importante a due settimane dalla Champions”. Roberto De Zerbi ha replicato con un piazzamento: “Vogliamo assolutamente conquistare l’ottavo posto e chiedo gli ultimi 10 giorni di sforzo ai miei giocatori per chiudere bene la stagione”.

