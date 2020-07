Calciomercato Napoli, il Manchester City può offrire 70 milioni per Kalidou Koulibaly

Il Napoli continua a risultare sempre più attivo sul mercato. Aurelio De Laurentiis tiene duro, ma sembra proprio che Kalidou Koulibaly entro il 5 ottobre sbarcherà in Premier League, come scrive La Gazzetta dello Sport facendo il punto sul futuro del difensore. L’ultima offerta del Manchester City ammonta a 65 milioni di Euro, una cifra importante, ma ancora troppo lontana dalla valutazione del club partenopeo.

Servirà dunque trattare ancora per chiudere. A tessere la tela è l’agente Fali Ramadani, ma anche il Paris Saint-Germain e il Liverpool sono tornati a chiedere informazioni sul giocatore senegalese. Insomma, la partita è solo all’inizio e Aurelio De Laurentiis potrebbe tranquillamente pensare di far nascere delle aste. Il City può arrivare anche a 70 milioni e la voce che filtra è che a 75 si possa anche ufficializzare la cessione. Il Napoli vuole spingersi il più possibile vicino ai 100 milioni di Euro. L’ultima annata, comunque, non è stata certo sfavillante per Kalidou Koulibaly. A furia di tirarla, la corda potrebbe spezzarsi.

