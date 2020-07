Calciomercato Napoli: Jeremie Boga vuole l’azzurro, ma ballano 15 milioni tra domanda e offerta

Jeremie Boga è il giocatore che ha catturato maggiormente l’attenzione del Napoli da qualche mese a questa parte. Il club azzurro vorrebbe convergere i propri sforzi per rinforzare il parco degli esterni a disposizione di Gennaro Gattuso. Il neroverde rappresenta la soluzione ideale in tal senso. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società partenopea, di fatto ci sarebbe già l’accordo di massima tra il giocatore ivoriano ed il Napoli, anche se resta ancora distanza tra le richieste del Sassuolo e la proposta messa sul piatto dal Napoli.

Jeremie Boga avrebbe già detto di sì al trasferimento. Secondo quanto rivelato da Sky, il fratello-agente del calciatore ha già chiesto al Sassuolo di valutare seriamente la proposta del Napoli. Il club partenopeo per ora offre 25 milioni di Euro più 5 di bonus ai neroverdi. La richiesta, però, è di almeno 40 milioni. Si dovrà trattare ancora, ma le sensazioni sono positive.

