Calciomercato Napoli, tutto in bilico tra l’addio di José Callejon e il nuovo tormentone su Edinson Cavani

L’esperienza napoletana di José Callejon sta per volgere al termine. Lo spagnolo andrà via a parametro zero e su di lui c’è l’interesse del Villarreal. Lì lo accoglierebbe a braccia aperte un altro ex azzurro e connazionale, Raul Albiol. Per sostituirlo il Napoli si pensa a Jeremie Boga, ma il futuro di Cengiz Under, che è in uscita dalla Roma, è da chiarire.

Difficilmente liberarsi dell’ingaggio di José Callejon farà pensare al Napoli di investire nuovamente su Edinson Cavani. Il ritorno dell’uruguayano rappresenta un tormentone estivo da diversi anni. La stampa francese sottolinea che per il “Matador” la pista Inter è sfumata, visto il mancato addio di Lautaro Martinez, mentre la Roma non può garantirgli lo stipendio che riceveva al Paris Saint-Germain. Anche le soluzioni rappresentate dal Benfica e dal Newcastle sono da scartare, specie per gli inglesi, considerando che il cambio di proprietà non è stato formalizzato. L’ingaggio dell’attaccante risulta troppo pesante.

