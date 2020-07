CDS – Napoli, David Ospina è recuperato

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pareggio che ha visto ieri protagoniste Milan ed Atalanta. Spazio poi alla Juventus e ai problemi della squadra bianconera, con Maurizio Sarri che non ha mai sentito sua la squadra. Si parla anche della promozione del Crotone che torna in Serie A e dell’infortunio di Douglas Costa che saluta la Champions League.

Il Napoli, intanto, si prepara ad affrontare il Sassuolo al San Paolo. Questa sera i cambi non mancheranno. Il giornale anticipa che David Ospina è praticamente recuperato e che può riprendersi il posto tra i pali, mentre in difesa torna Kostas Manolas in coppia con Kalidou Koulibaly, con Giovanni Di Lorenzo a destra ed Elseid Hysaj a sinistra. A centrocampo Stanislav Lobotka con Piotr Zielinski e Fabian Ruiz e in attacco il tridente con José Callejon, Arkadiusz Milik e Lorenzo Insigne. Mancano pochi giorni al big match con il Barcellona e il Napoli ha lasciato parecchio a desiderare nelle ultime uscite. Bisogna vincere.

