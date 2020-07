GAZZETTA – “Inter, Messi bene”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con il titolo: “Inter, Messi bene”. I nerazzurri oggi scendono in campo alle 19:30 contro il Genoa e, visto il pareggio di ieri dell’Atalanta, avranno l’opportunità di tornare al secondo posto. Intanto, si fa largo nelle menti nerazzurre il sogno di mercato che risponde al nome di Lionel Messi L’Inter starebbe preparando l’assalto al fenomeno argentino per la prossima stagione.

A centro pagina trova spazio la Champions League, che si avvicina sempre di più e fa preoccupare la Juventus e Maurizio Sarri. I bianconeri senza Giorgio Chiellini subiscono troppe reti e ieri si è fermato Douglas Costa per un problema muscolare, dunque il brasiliano salterà il Lione. Termina in pareggio il primo anticipo della trentaseiesima giornata tra Milan e Atalanta. Tante emozioni in un match giocato a viso aperto da ambo le squadre: Duvan Zapata risponde a Hakan Calhanhoglu. Gianluigi Donnarumma, alla prima da capitano rossonero, ha parato un rigore nel primo tempo. Stasera tocca di nuovo al Napoli, impegnato al San Paolo contro il Sassuolo.

