Napoli-Sassuolo 0-0 all’intervallo: David Ospina salva su Jeremie Boga

Al San Paolo il Napoli scende in campo contro il Sassuolo nella sesta giornata di campionato. Gli ospiti presentano diverse defezioni, tra cui quelle di Ciccio Caputo e Domenico Berardi, eppure sin dall’inizio i neroverdi si comportano egregiamente presentandosi più di una volta dalle parti di David Ospina, preferito ancora ad Alex Meret. Il primo vero sussulto azzurro arriva all’11’: dopo un pallone regalato da Andrea Consigli, Victor Osimhen prova a piazzarla senza pensarci due volte, ma l’estremo difensore del Sassuolo rimedia con un miracolo in tuffo.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Oltre al nigeriano, anche Dries Mertens e Fabian Ruiz provano a bucare la porta avversaria, perlopiù con conclusioni da fuori. Al 32′ è ancora Victor Osimhen, dopo un errore di Mert Muldur, ad avviare una bella azione personale, ma stavolta il tiro termina alto. Il Napoli insiste, ma la conclusione di Hirving Lozano al 40′ è troppo debole. Nel finale del primo tempo, pericolo con Jeremie Boga, che da fermo impegna David Ospina. Nella ripresa servirà un guizzo in più per sbloccarla.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.