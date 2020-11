Napoli-Sassuolo 0-2: prima sconfitta sul campo, Dries Mertens si divora il pareggio

Il Napoli sfida al San Paolo un Sassuolo con diverse defezioni, tra cui quelle di Ciccio Caputo e Domenico Berardi, eppure sin dall’inizio i neroverdi si comportano discretamente presentandosi più di una volta dalle parti di David Ospina, preferito ancora ad Alex Meret. Il primo vero sussulto azzurro arriva all’11’: dopo un pallone regalato da Andrea Consigli, Victor Osimhen prova a piazzarla senza pensarci troppo, ma l’estremo difensore del Sassuolo rimedia in tuffo. Anche Dries Mertens e Fabian Ruiz provano a bucare la porta avversaria, perlopiù con conclusioni da fuori. Al 32′ è ancora Victor Osimhen, dopo un errore di Mert Muldur, ad avviare una bella azione personale, ma stavolta il tiro termina alto.

Il Napoli prova a battere il ferro finché è caldo, ma è David Ospina a doversi impegnare per rispondere a Jeremie Boga. L’episodio clou del match si verifica nella ripresa: al 58′ Giovanni Di Lorenzo pesta il piede di Giacomo Raspadori in area e viene inchiodato dal VAR. Dal dischetto si presenta Manuel Locatelli, che firma lo 0-1. Al 66′ Dries Mertens avrebbe la chance per pareggiare grazie a un suggerimento al bacio di Matteo Politano, ma il tiro al volo è da dimenticare. Nemmeno gli ingressi di Andrea Petagna, Eljif Elmas e Piotr Zielinski smuovono le acque. L’1-1 di Kostas Manolas viene annullato giustamente per fuorigioco di Victor Osimhen. Infine, al 95′, arriva la sentenza dello 0-2 con il primo goal in Serie A di Maxime Lopez. Il Napoli incassa così la prima sconfitta sul campo di questo campionato, contro un Sassuolo che vola tra i vertici della classifica.