Enrico Fedele è sicuro: “Il Napoli è da scudetto”

L’ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Radio Marte. “Io sono convinto che il Napoli oggi abbia una squadra fortissima. Gli azzurri sono da scudetto. Mi dite quanti allenatori hanno la fortuna di Gennaro Gattuso, quella cioè di avere la possibilità di cambiare diversi calciatori e sistemi di gioco in ogni momento della partita?”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Se Faouzi Ghoulam è tornato ai livelli del passato, quando era uno dei migliori esterni d’Europa? Il penso che con il coach di Figline Maurizio Sarri abbia fatto benissimo. Mi accontenterei di vedere il difensore al 70%. Sarebbe già tantissimo per questo Napoli. Il rinnovo di Gennaro Gattuso? Ho sempre detto che l’accordo è stato trovato da tempo. Le parti in causa hanno sempre avuto l’intenzione di continuare insieme”, ha aggiunto l’ex dirigente del Parma, che negli ultimi tempi sta spendendo diversi elogi per gli azzurri.