Napoli-Sampdoria, Gennaro Gattuso in conferenza: “Sono molto preoccupato”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa da Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Sampdoria. Gli azzurri giocheranno stavolta il lunedì sera. Ecco alcune delle considerazioni del tecnico. “La Sampdoria da quando è arrivato Ranieri è nelle prime posizioni, è prima per gol subiti, sarà una gara molto difficile. Difendono bene, lasciano pochissimi spazi. Sono molto preoccupato, affrontiamo un grande allenatore, ho paura che può incartarmela e l’ho detto anche ai giocatori stamattina. Per noi è fondamentale ed ho detto ai giocatori per la prima volta di vedere anche la classifica ai miei giocatori, è fondamentale, se riusciamo a vincere diventa importante per noi, ma ci sarà da battagliare perché è dura affrontarli. Non diventa importante per l’Europa che conta, ma miglioriamo la posizione. Dobbiamo prepararla bene, dobbiamo arrivarci col veleno, soffrendo, poi a 30 punti, per come s’è messa la classifica, per noi sarebbe importante”. La Sampdoria schiererà i due ex Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini.