Calciomercato Napoli, il retroscena su Sofyan Amrabat: i motivi del rifiuto alla maglia azzurra

Il Napoli aveva trovato l’accordo con l’Hellas Verona per Sofyan Amrabat, ma non ha raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore. Il marocchino aveva deciso di accettare la corte della Fiorentina, di cui vestirà la maglia a partire dalla prossima stagione, non solo per motivi di ingaggio. Cristiano Giuntoli ci ha provato fino all’ultimo momento. A meno di 24 ore dalla fine del mercato, è stato fatto l’ultimo tentativo contattando gli agenti del mediano dell’Hellas Verona, ma non c’è stato nulla da fare.

Sembra che il ragazzo avesse capito che a Napoli non sarebbe stato protagonista, mentre alla Fiorentina avrà una maglia da titolare assicurata. Quando è arrivata la proposta viola, Sofyan Amrabat ha subito preferito la destinazione toscana a quella partenopea. Hellas Verona e Fiorentina hanno quindi portato avanti i colloqui chiudendo la trattativa nella notte tra il 30 e il 31 gennaio. Il giocatore rimarrà in prestito a Verona sino a fine stagione.