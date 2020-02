Calciomercato Napoli, José Callejon a un passo dalla cessione

Se il discorso per il rinnovo di Dries Mertens è ancora aperto, come intuibile per José Maria Callejon dovrebbe arrivare la cessione. Dopo 7 anni da protagonista e stakanovista l’esterno offensivo spagnolo non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il prossimo giugno. Da tempo la questione tiene banco nell’ambiente azzurro. Nelle ultime settimane non c’è stato nessun contatto tra l’agente del giocatore, Manuel Garcia Quilon, il suo entourage e la dirigenza partenopea.

L’ex Real Madrid dovrebbe rientrare quindi in patria. Alla finestra ci sarebbe infatti il Valencia che ha appena preso in prestito Alessandro Florenzi dalla Roma. Si tratta di una delle big della Liga, una squadra che lotta per la Champions League. A questo punto le scelte di mercato del Napoli sembrano chiarissime. L’acquisto di Matteo Politano serve soprattutto a coprire anzitempo il buco che verrà lasciato da José Maria Callejon. Se nemmeno Dries Mertens dovesse trovare un accordo col club, perl, allora sarebbe un problema.