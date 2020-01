Napoli, Salvatore Aronica assolve Gennaro Gattuso: “La situazione è peggiorata, ma non per colpa dell’allenatore”

Salvatore Aronica, ex difensore azzurro dei tempi del Napoli di Mazzarri, si è soffermato sulla crisi attuale degli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Quando si gioca con squadre blasonate può tornare la voglia di far bene che può dare una mano ad uscire dal tunnel. Con Gattuso la situazione è peggiorata, ma non per colpa dell’allenatore. Bisognerà ritrovare la scintilla perché, a prescindere dall’aspetto economico e da quello che chiedono i tifosi, c’è bisogno di amor proprio per uscire da questa situazione”.

Insomma, nemmeno i calciatori del Napoli meno nobile, che non aveva ancora iniziato la sua ascesa europea, riescono a rispecchiarsi in questa situazione. Anche Michele Pazienza, ai microfoni di Soccermagazine, aveva spiegato che durante la sua militanza non si erano mai verificate crisi di questo tipo. Stavolta, però, la soluzione sembra davvero lontana. A rimetterci potrebbe essere in primis lo stesso Gennaro Gattuso, del quale non si escludono le dimissioni nelle prossime settimane.