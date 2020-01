Calciomercato Napoli, Amir Rrrahmani è ufficiale: nuovo colpo di Cristiano Giuntoli

Nuovo colpo per la retroguardia del Napoli. Cristiano Giuntoli ha completato l’operazione per il trasferimento di Amir Rrahmani dall’Hellas Verona. Il difensore che compirà a breve 26 anni ha effettuato venerdì le visite mediche e nello stesso giorno c’è stata anche la firma sul contratto. Poi ha fatto ritorno a Verona, dove concluderà la stagione prima di aggregarsi al Napoli la prossima estate. Era prevista per oggi l’ufficialità e il club azzurro ha annunciato l’acquisto sul suo sito ufficiale. “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Amir Kadri Rrahmani e contestualmente di averlo girato in prestito all’Hellas Verona fino al 30 giugno 2020″. Dopo il comunicato del Napoli, è arrivato anche quello dell’Hellas Verona. “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a SSC Napoli i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Amir Rrahmani. Il 25enne difensore kosovaro resterà in gialloblù a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, segnatamente sino al 30 giugno 2020”.