Napoli, lo spogliatoio è spaccato: si prepara la rivoluzione dopo la catastrofe

La spaccatura nello spogliatoio del Napoli è evidente. Gennaro Gattuso l’aveva fatta intuire quando ha parlato delle sue esperienze nello spogliatoio con compagni di squadra antipatica. Da una parte ci sarebbero oggi alcuni senatori quali José Callejon, Dries Mertens, Allan e Kalidou Koulibaly, dall’altra coloro che rivendicano il prolungamento del contratto come Arkadiusz Milik, Nikola Maksimovic e Piotr Zielinski. Qualcuno è rimasto distratto dalle voci di mercato, come Fabian Ruiz, mentre i più giovani e gli ultimi arrivati alla stregua di Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Hirving Lozano, Eljif Elmas e Sebastiano Luperto si sono ritrovati nel mezzo di una grande confusione.

Anche per questo motivo la società sta già lavorando da adesso alla grande rivoluzione che ci sarà la prossima estate. I rinnovi dei big, però, continuano a rimanere in dubbio. Adesso si pensa solo alla Coppa Italia. In caso di eliminazione, allora sì che si potranno affrontare discorsi catastrofici.