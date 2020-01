Napoli, secondo Francesco Modugno a Castel Volturno c’è “aria mesta”

Francesco Modugno, giornalista e inviato di Sky, ha rivelato le ultime notizie da Castel Volturno nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “A Castel Volturno c’è un’aria mesta. Il momento è complicato, duro. C’è una crisi certificata da numeri, umore. La squadra ha voluto la squadra a pranzo. Si andrà in campo dopo pranzo. La situazione s’è fatta pesante, imprevedibile ad inizio stagione. Le facce sono quelle di una squadra che fa fatica a ritrovarsi, che sta cercando dentro sé stessa delle motivazioni che fin qui non hanno trovato. La Coppa Italia potenzialmente vale l’Europa, il momento ti impone ferocia”.

L’aria è tesa perché queste ore possono essere decisive per tutti. Per Gennaro Gattuso, che potrebbe persino dimettersi in caso di insuccesso. Per i calciatori, molti dei quali sono ancora indecisi sui rispettivi rinnovi. Per il Napoli, che potrebbe ritrovarsi a dover riscrivere ogni progetto tecnico per l’immediato futuro.