GAZZETTA – “Bomber del nuovo millennio, è CR7 il più grande?”

“Bomber del nuovo millennio, è CR7 il più grande?” si legge in prima pagina nel titolo principale dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Focus sui bomber degli ultimi venti anni, nonostante la presenza di Gonzalo Higuain o Ciro Immobile, oltre a tanti altri. Il quotidiano crede che proprio il portoghese sia più forte di tutti. Non è la prima volta che CR7 finisce in prima pagina sulla rosea, un’abitudine degli ultimi anni, da quando è arrivato alla Juventus. Ora sta attraversando un ottimo momento di forma con la doppietta al Parma e quindi il confronto con l’attaccante della Lazio viene automatico. Dà da pensare il fatto che il portoghese è riuscito a oscurare uno come il “Pipita”, che ancora oggi detiene il record di goal realizzati in una singola stagione di Serie A. Proprio Ciro Immobile adesso è a caccia di quel primato. Il Napoli potrebbe dunque perdere questo record.