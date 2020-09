Napoli, Rui Costa esalta Gennaro Gattuso: “Lui e Andrea Pirlo stanno rispecchiando quello che erano da giocatori”

Sulle colonne di Tuttosport appare oggi una lunga intervista al direttore sportivo del Benfica Manuel Rui Costa. L’ex centrocampista di Fiorentina Milan, che parla con affetto del suo passato in Italia, ha detto la sua su Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo, suoi vecchi compagni di squadra in rossonero, oggi allenatori.

“Prima di tutto mi dispiace che non siano al Milan e siano rivali dei rossoneri. A parte questo, è bello vedere Andrea e Rino alla guida di due big. Sono amici, autentici fratelli. Stanno rispecchiando quello che erano da giocatori. Rino non era solo grinta e corsa, era molto di più: per compensare ed equilibrare un centrocampo di trequartisti devi essere bravissimo a capire i momenti della partita. E questa qualità, Rino, la sta confermando in panchina: il suo Napoli è un mix di calcio di qualità ed equilibrio”. Continuano dunque gli attestati di stima nei confronti dell’attuale allenatore del Napoli.

