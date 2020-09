Antonio Conte a Sky dopo Benevento-Inter: “State sottovalutando il Napoli”

In seguito alla vittoria dell’Inter in casa del Benevento, ai microfoni di Sky Sport Antonio Conte è stato interrogato anche sul prossimo big match tra Juventus e Napoli. “Io penso che la soddisfazione migliore in assoluto per un allenatore sia vedere che al di là degli interpreti non cambia l’idea di gioco che portiamo avanti dallo scorso anno. Questa è una squadra che comunque gioca a calcio, che attacca e crea tantissime situazioni. A volte i gola li prendiamo, oggi ne abbiamo subiti due: dobbiamo lavorare un pochettino di più sul discorso dell’equilibrio, ma io mi diverto a vedere questa squadra giocare così, con trame di gioco importanti”.

“La sfida tra Pirlo e Gattuso? Me la godrò in tv, sapendo che state sottovalutando molto il Napoli, lasciando stare la Juventus. Sono un’ottima squadra, e ve lo dico in tempi non sospetti. Nessuno lo sta mettendo tra le favorite, ma ha un organico forte e un bravissimo allenatore che metteranno in difficoltà tutti. Che vinca il migliore, come sempre”.

