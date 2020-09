Calciomercato Napoli, Valter De Maggio e il caso della maglia di Kalidou Koulibaly: il Manchester City ha risposto

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha commentato e approfondito il curioso episodio della maglia di Kalidou Koulibaly autografata messa in vendita sul sito del Manchester City. “Ci siamo attivati chiamando subito il social media manager della squadra inglese. Gli abbiamo chiesto come mai sia capitata questa cosa, lui ha risposto con testuali parole: ‘No comment’. Quando i colleghi della redazione me l’hanno detto sono letteralmente sobbalzato dalla sedia, ma cosa significa ‘No comment’?”.

“La squadra inglese, in questo momento ha ufficializzato l’acquisto di Dias. Ma sul sito del club si vende la maglia del difensore franco senegalese del Napoli. Veramente non riesco a capire. Sarebbe opportuno, da parte loro, chiarire questa vicenda perché è alquanto bizzarra accada in un club del genere”, ha concluso il giornalista dell’emittente ufficiale del Napoli. Il mistero non è stato ancora risolto e in periodo di mercato lascia pensare.

