Napoli, parla l’ex medico sociale Alfondo De Nicola: “Mille spettatori al San Paolo? Meglio fermarsi”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha parlato della situazione legata al Coronavirus nel corso della trasmissione di approfondimento ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. Il Covid minaccia di nuovo il prosieguo della Serie A e i timori per una nuova interruzione del campionato sono molteplici. “Quattordici casi positivi al COVID in una sola squadra, effettivamente, sono tanti. Mi chiedo quali fossero le disposizioni iniziali. Al di là dei tamponi periodici a tutti, intendo”.

“Stiamo cercando tutti di salvare il calcio. Ci riusciremo? Questa è la domanda. Mille spettatori al San Paolo? A Napoli eravamo abituati a settantamila persone allo stadio, mille non sono niente. In questo momento, ripeto, dobbiamo pensare solamente alla salute della gente. Meglio fermarsi? Secondo me, in questo momento, sì: meglio fermarsi, ragionare un attimo e poi riprendere. La nostra esperienza ci permette di capire se e quando riprendere”, ha aggiunto il dottore.

