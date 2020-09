Calciomercato Napoli: lo Spartak Mosca offre 7 milioni per Elseid Hysaj, ma gli azzurri ne chiedono 10

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Quale sarà il futuro di Elseid Hysaj? Posso dirvi che ieri mattina è arrivata un’email ufficiale, quindi non solo chiacchiere, dello Spartak Mosca al Napoli”.

“Nell’e-mail giunta dalla Russia c’era scritta una proposta da 7 milioni di Euro per acquistare il cartellino del terzino albanese, ma il Napoli ne chiede 10 per far partire il proprio calciatore. Vedremo cosa accadrà. E’ probabile che il Napoli spari così alto per convincere il giocatore stesso ed il suo agente, Mario Giuffredi, a restare in azzurro e firmare un nuovo contratto. Per sposarsi bisogna essere in due, ma per il momento il Napoli è recalcitrante”, ha aggiunto il giornalista. Gennaro Gattuso confida molto nel terzino per la sua duttilità, ma comunque il giocatore non è considerato incedibile.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Juventus Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.