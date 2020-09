Juventus-Napoli, Carlo Alvino scalda i cuori azzurri: “Ricordiamo ancora quanto successo nel 2018”

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juventus ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista dello scontro diretto con gli azzurri. “Il Napoli deve andarsela a giocare, a Torino. I favoriti sono sempre loro, questo è certo e non si può dire il contrario. Dopo due giornate di campionato, non possiamo già cambiare le griglie, le prospettive e i pronostici. 180 minuti di partita non devono far cambiare queste idee, non lo accetto. Sono loro i giganti: quanto ha saltato Cristiano Ronaldo? Dicono 2 metri e 90, 3 metri e 55, 8 miglia, 10 chilometri… Forse è ancora in cielo, lo hanno visto sulla Luna, non è così?”.

“Noi ci dobbiamo divertire, non pensiamo ad altro. Lasciateci divertire e cullare un sogno, perché i sogni fanno bene alla salute, ti portano entusiasmo e ti fanno vivere meglio rispetto ai problemi della vita. Ricordiamo ancora quanto successo nel 2018, quando strapparono un sogno ai ragazzi: resta una macchia nera, indelebile, nel calcio italiano, creatasi strappando il sogno a dei ragazzini, dei bambini che speravano di vincere lo scudetto sul campo in maniera onesta e pulita. Qualcuno però non ha voluto che ciò accadesse ed ha peccato. E i peccati si pagano…”.

