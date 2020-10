Il pensiero di Mario Sconcerti: “Fisicamente il Napoli non è un granché”

Mario Sconcerti ha parlato anche del Napoli nel suo ultimo intervento ai microfoni di TMW Radio. “Chiesa della Fiorentina? Dopo quattro anni e poco più di 100 partite può andare, può bastare: non avrà fatto più di tre cose importanti nella singola partita, ma quasi sempre sono state le più importanti. Alla Juventus? Va visto, ci sono tanti giocatori che poi rimangono prigionieri degli ingaggi. Se non sei all’altezza, quello ti tiene fermo, riserva in quella squadra con le altre che non possono permetterselo. Ad esempio è il caso di Bernardeschi, di Rugani, di Rabiot… I soldi li prendi, ma non giochi mai. Conte è un altro dei prigionieri del suo ingaggio: sbraita e dice qualsiasi cosa voglia perché sa che non lo possono cacciare”.

“Sui tre centrocampisti della Lazio non discuto, perché Milinkovic e Luis Alberto sono centrocampisti eccezionali. A Napoli hai Ruiz e Zielinski che nella metà delle partite hanno bisogno di un terzo, e lì scendi a Demme o Elmas: così non è più il reparto migliore d’Italia. Sicuramente il Napoli ha una gran bella squadra, e infatti però cercano un ultimo centrocampista, dovrebbero trovare uno di grosso fisico così da dare maggiore importanza al reparto. Se c’è un limite nel Napoli è che, tutta la squadra, fisicamente non è un granché”.

