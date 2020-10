Calciomercato Napoli: Fernando Llorente verso l’Elche, Elseid Hysaj verso la permanenza

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha parlato sul suo sito ufficiale delle ultime trattative del Napoli. “Ultimi giorni di calciomercato che saranno particolarmente movimentati anche per il Napoli. Gli azzurri lavorano pure sul fronte uscite, con diversi giocatori da sistemare. Uno di questi è Fernando Llorente, 24 presenze e 4 gol nella passata stagione. L’attaccante spagnolo potrebbe tornare in patria, dal momento che la trattativa per il passaggio all’Elche sta proseguendo”.

“A salutare il Napoli potrebbe essere anche Amin Younes, ala classe 1993, che nell’annata passata ha collezionato appena 11 presenze e un gol. Per lui il futuro dice Germania, o Fortuna o Eintracht. Elseid Hysaj, titolare nelle prime due giornate del Napoli in campionato, potrebbe invece restare. Su di lui è forte l’interesse dello Spartak Mosca, che ha offerto agli azzurri 7 milioni di euro per il cartellino del terzino albanese. Il Napoli però è intenzionato a rifiutare”.

