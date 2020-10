GAZZETTA – Rio Ave-Milan, senza Zlatan Ibrahimovic non si esclude la presenza di Daniel Maldini

Un’Inter convincente ha travolto ieri sera il Benevento imponendosi con ben cinque reti, portando a nove il bottino di goal segnati nelle sole prime due giornate di campionato. Così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: “Inter bene bene”. “Così mi diverto”, commenta entusiasta il tecnico Antonio Conte. “Atalanta benissimo” è invece il titolo per gli orobici, che ne segnano quattro alla Lazio, raggiungendo l’Inter in testa alla classifica. Grande prova di forza dei bergamaschi in casa della Lazio, trascinati da un Papu Gomez già in ottima forma, autore di una doppietta. Il tecnico Gian Piero Gasperini incalzato sulle possibilità di scudetto risponde: “Tra venti giornate vediamo”.

Scende in campo questa sera alle 21 in Portogallo il Milan di Stefano Pioli nell’ultimo turno di qualificazione alla prossima Europa League. Superare il Rio Ave porterebbe in dote ai rossoneri 15 milioni di Euro, oltre che la possibilità di disputare i gironi della prossima competizione continentale. Davanti mancherà ancora Zlatan Ibrahimovic: spazio a Lorenzo Colombo, possibile la presenza di Daniel Maldini.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Juventus Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.