CDS – Serie A, per il momento Juventus-Napoli è confermata

“Un Conte esagerato” è il titolo di apertura di oggi del Corriere dello Sport. L’Inter travolge il Benevento con cinque reti, portando a nove i goal segnati nelle prime due giornate: record eguagliato. “Al di là degli interpreti non cambia l’idea di gioco. Ora mi diverto”, le parole del tecnico nerazzurro che finalmente sorride a fine partita. Contento anche l’altro tecnico nerazzurro, quello dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, che in serata ha rifilato quattro reti alla Lazio di Simone Inzaghi: “Mostrata grande personalità. Scudetto? Ne riparliamo tra venti giornate”. Via libera dal primo tampone in vista di Juventus-Napoli, intanto. Tutti negativi i test effettuati dai giocatori azzurri dopo le positività del Genoa. Sabato previsti ulteriori tamponi, ma per il momento nessun problema per il big match dell’Allianz Stadium. Restano invece dubbi su Genoa-Torino, con il Consiglio di Lega spaccato sul da farsi: si va verso il rinvio.

Continua a tenere banco anche la questione dello stadio a Firenze e Roma, con i presidenti Rocco Commisso e Dan Friedkin che spingono per la realizzazione di nuovi impianti. “Negli Usa mai mi avrebbero detto scegli questo architetto e questa impresa”, ha dichiarato il numero uno viola.

