Calciomercato Napoli: Kalidou Koulibaly ancora in bilico, per Arkadiusz Milik c’è solo l’Everton

Il Napoli riflette ancora sul futuro di Kalidou Koulibaly. Secondo Tuttosport la società azzurra sarebbe combattuta nel caso di offerta da 75 milioni di Euro da parte di Paris Saint-Germain o da altri club. Difficile rinunciare a una cifra simile, ma risulta complicato anche trattenere il difensore, che altrove guadagnerebbe il doppio dell’ingaggio. Il punto è che a fine mercato per la società azzurra sarebbe difficile trovare un valido sostituto: Sokratis Papastathopoulos potrebbe andare altrove e difficilmente il Feyenoord cederebbe ora il giovane Marcos Senesi.

Stando al quotidiano, inoltre, il Tottenham non sarebbe mai stato realmente interessato ad Arkadiusz Milik. Il club al momento più vicino al polacco è l’Everton di Carlo Ancelotti. Il club di Liverpool è pronto ad avanzare una proposta decisa formulando al Napoli un’offerta da 25 milioni di Euro per convincere la società a cederlo. Ore decisive per il futuro dell’attaccante, ormai fuori rosa e ai margini del progetto di Gennaro Gattuso.

