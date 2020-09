CDS – Stasera Lazio-Atalanta: esame da grande per Simone Inzaghi contro Gian Piero Gasperini

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il delicato momento che sta vivendo il Napoli dopo i positivi al Coronavirus del Genoa. “Oggi l’esito dei test sui giocatori azzurri: match clou a rischio“. Al centro spazio alla big match di stasera all’Olimpico tra Lazio e Atalanta: “Lazio, esame da grande contro Gasp“. Le due squadre hanno lottato per lo scudetto nella seconda metà dello scorso campionato.

Anche se per una questione di privacy non sono stati rivelati i nomi dei calciatori del Genoa positivi al Covid-19, il Napoli ha chiesto di sapere se determinati calciatori fossero o meno contagiati. Si tratta di Andrea Masiello, Valon Behrami e Daivde Biraschi, giocatori coinvolti in scontri o abbracci con quelli del Napoli. Secondo il giornale utti e tre stanno bene. Un piccolo sospiro di sollievo in attesa del responso dei tamponi del Napoli effettuati ieri pomeriggio a Castel Volturno.

