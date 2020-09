GAZZETTA – Lega e FIGC sono d’accordo: si deve giocare, bastano 13 negativi

“La A va avanti”, titola La Gazzetta dello Sport in taglio alto, relativa alla situazione del Coronavirus in Serie A, con il Genoa che ha trovato ben 14 positivi. La Federazione vuole continuare a giocare, ma il timore di trovare nuovi positivi è alto. Anche la Lega vuole evitare di rinviare Genoa-Torino e Juventus-Napoli, rispettando le norme UEFA: un ruolo importante lo giocheranno i tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori del Napoli dopo il match con i rossoblù.

La Lega e la Figc sono d’accordo: non vogliono che il campionato si interrompa. Nonostante la positività di 14 tra calciatori e membri dello staff del Genoa e il rischio di un nuovo focolaio altrove, i vertici del calcio sono per la ripresa immediata della Serie A. In campo non solo il Napoli con la Juve ma anche il Genoa col Torino. Questo perché da regolamento bastano 13 negativi per giocare. Una scelta che, però, farà certamente discutere.

