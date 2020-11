Napoli-Roma in tv: orario diretta partita e dove vederla

Il campionato di Serie A 2020-2021 vedrà il Napoli protagonista in casa contro la Roma domenica 29 novembre alle 20:45, per la nona giornata di Serie A. La diretta televisiva dell’incontro sarà in esclusiva su Sky. Bisognerà collegarsi al canale tv o all’app per guardare la gara in streaming.

Il match tra Napoli e Roma sarà trasmesso precisamente su Sky Sport Uno, canale 201 del satellite o numero 482 del digitale terrestre, oltre che su Sky Sport Serie A, canale numero 202 e 249 del satellite o numero 473 e 483 del digitale terrestre. La partita sarà visibile anche in streaming per gli abbonati attraverso i servizi SkyGo e Now TV. Sarà sufficiente collegarsi a Sky Go, se in possesso di un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su NOW TV. Si tratta di una partita molto importante per il Napoli, che ha cominciato bene la stagione e cerca la qualificazione alla prossima Champions League. Stavolta Gennaro Gattuso guida la squadra sin dall’inizio del campionato e non ci saranno scuse per eventuali tonfi.