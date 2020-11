Jeremie Boga torna sul mancato trasferimento al Napoli: “Non è dipeso dal virus”

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport l’attaccante del Sassuolo Jeremie Boga ha parlato del momento attuale dei neroverdi e del mancato trasferimento al Napoli. “Secondo posto? Già lo scorso anno il Sassuolo meritava di più dell’ottavo posto, ma ci era mancato qualcosa. Adesso dobbiamo continuare a lavorare con serietà ed entusiasmo, partendo dalla partita con l’Inter. Una partita come quella di Verona l’anno scorso l’avremmo persa. Non è possibile giocare sempre bene e si deve vincere anche nelle giornate meno brillanti se vogliamo qualificarci per le coppe. L’allenatore ha detto che il nostro obiettivo è l’Europa e noi lo seguiamo su quella strada”.

“A Napoli se non ci fosse stato il Covid? Era un periodo triste. Ero molto giù, non potevo fare niente anche se solo i primi tre giorni ero stanco e avevo mal di schiena. Un giorno sembrava tutto risolto: ero negativo, ma il secondo tampone fu di nuovo positivo. Il mancato trasferimento non è dipeso dal virus. Ho parlato con il Sassuolo e abbiamo deciso che per la mia crescita sarebbe stato meglio restare un altro anno. Qui si migliora tanto: Locatelli e Berardi sono in Nazionale grazie al Sassuolo. E a me piace giocare in avanti con Berardi e Caputo. Chi tira meglio a giro tra me e Insigne? Insigne: ha segnato tante volte così. Consigli mi dice che quelli sono i goal alla Del Piero”.